Expo "paesaggi di fiume" a Silea

Expo "Paesaggi di Fiume".

I fiumi visti dagli occhi di artisti e fotografi.



Silea il 15 settembre 2019 lungo il Melma tra il Centro Sociale Carlo Tamai e la Biblioteca dei Liberi Pensatori. Esposizione all'aperto.



Su iniziativa della APS Vivi a Colori.



Con la collaborazione della Scuola di Pittura di Carbonera di Nadia Pavanetto, di Venetofotografia e di altri artisti.



Vi aspettiamo dalla mattina alla sera (9.00-18.00 circa).



L'evento è parte di SILEA IN FESTA che vi aspetta con tante iniziative per tutto il giorno lungo il Melma a Silea.

L'evento è patrocinato dal Comune di Silea.



Inaugurazione domenica 15 ore 12 presso il Centro Sociale Carlo Tamai.



L'evento sarà rinviato in caso di pioggia.