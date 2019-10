Percorsi di rinascita "Donne con le ali"

Al secondo appuntamento di “Moonlight Percorsi di Rinascita”, una serata dedicata al mondo femminile e ai suoi racconti di Donne Vere che, dal buio, hanno trovato il loro personale modo per rifiorire alla vita con una nuova Luce.



Durante la serata, guidate da Isabella Beraldo ed Ester Stella Carbonetti, ascolteremo nuove testimonianze di come sia possibile accedere alla propria Forza di Volontà e attingendo al proprio Coraggio per riprendersi in mano la propria Vita e Viverla nel rispetto del proprio mondo personale.



Si parlerà di risveglio interiore, di autostima e di come esistano strumenti che possono essere mezzi efficaci per imparare a giocare di più con Sé stesse, per essere più leggere e poter imparare a coltivare una sana autoironia ed una nuova visione di Sé, anche attraverso la propria immagine ed il proprio look.



Dal racconto si passerà, poi, ad uno shooting fotografico giocoso all’insegna della leggerezza e della complicità Femminile.



Conducono la serata:

Dott.ssa Isabella Beraldo

psicologa e psicoterapeuta. Specialista in clinica dei legami sociali, si occupa del benessere psicologico dell'adulto, del bambino e della coppia.

Collabora con il centro Diventare grandi di Treviso e lo studio Protheraphy di Silea.



Ester Stella Carbonetti

Fotografa, formatrice, ideatrice di MOONLIGHT LUCE DI RINASCITA.

Complice l’obiettivo, mette in Luce la verità della Bellezza

A seguito di una grave malattia infiammatoria da cui guarisce grazie a un approccio integrato, intraprende un percorso di autoritratto che si rivela terapeutico e da cui nasce il progetto di Fotografia Alchemica “Moonlight Luce di Rinascita”, volto all’aiuto e al sostegno nei percorsi di consapevolezza di Femminile.



Valeria Cimenti e Clizia Favretto

Titolare e braccio destro di DEPOSITO27. Nel nostro "lavoro" cerchiamo di leggere l'Anima delle clienti che accogliamo per renderle uniche nel loro genere, uscendo da ogni tipo di schema e condizionamento, permettendoci di sperimentare nuovi outfit studiati appositamente per le loro esigenze; tutto questo contornato da una leggerezza, perchè tale deve essere, trattandosi di abiti.



"La moda non è qualcosa che esiste solo negli abiti. La moda è nel cielo, nella strada, la moda ha a che fare con le idee, il nostro modo di vivere, che cosa sta accadendo".





L'INGRESSO E' GRATUITO, POSTI LIMITATI (35 POSTI) A DISPOSIZIONE.

PER INFO E PRENOTAZIONI CHIAMARE LO:



0422-363116 349-6214525