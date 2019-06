MERCOLEDì 17 LUGLIO



Silea, Centro Culturale Karuna, dalle 20:30 alle 22:00.



CORSO SERALE IN 3 INCONTRI sul tema “Relazioni Evolutive” con Fabio Manfredi (Counselor e Formatore) .

Il desiderio di avere buone relazioni è presente in ognuno di noi, tuttavia non è così facile costruire relazioni soddisfacenti e durature.

Importanti ricerche confermano che alla base di una vita felice ci sono relazioni di successo.



Un percorso esperienziale per scoprire i fondamenti che stanno alla base di relazioni appaganti, attraverso gli insegnanti della millenaria tradizione della Filosofia dello Yoga e le moderne ricerche scientifiche.

Attraverso conferenze, seminari, corsi studio, ma anche incontri individuali e di gruppo, cerchiamo di veicolare insegnamenti e metodologie per favorire nelle persone una crescita che possa portare a vivere la vita al meglio delle proprie potenzialità e in armonia con le leggi dell’universo che ci circonda.

Il Centro Culturale Karuna è un associazione apolitica e senza finalità di lucro che organizza attività mirate allo sviluppo di un benessere integrale per l’individuo e la collettività, con un attenzione di riguardo verso la crescita coscienziale.



IL Dr. Fabio Manfredi (Ph.D. Psicologia Indovedica) è fondatore del Centro Culturale Karuna, iscritto al registro dell’Associazione Counselor Professionisti (ACP) e collabora con diverse realtà socio-culturali del territorio attraverso programmi d’integrazione della didattica, attività di orientamento, di dialogo interculturale e prevenzione del disagio psicofisico.

Insegna psicologia e teologia indovedica presso l’Accademia di Scienze Tradizionali dell’India del Centro Studi Bhaktivedanta. Allievo di Marco Ferrini, è impegnato dal 2004 in Veneto in attività di divulgazione culturale con lo scopo di far conoscere i tesori del patrimonio letterario della tradizione vedica.















Info ed iscrizioni: cell. 328 6452799 - www.centrokaruna.it - info@centrokaruna.it , eventi.karuna@gmail.com