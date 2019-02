Sogno di mezz'estate a Silea

All'interno della rassegna "Il teatro si fa in 4"

organizzata da

Stivalaccio Teatro con le Amministrazioni Comunali di Silea, Roncade, Casale sul Sile, Casier.



Sogno di mezz'estate

di Matàz Teatro / Dedalofurioso



da "Sogno di una notte di mezz'estate" di William Shakespeare

traduzione, adattamento e regia Andrea Pennacchi

assistente alla regia Davide Dolores



con Marco Artusi, Evarossella Biolo, Gianluigi Igi Meggiorin, Beatrice Niero



scenografia Woodstock Teatro



Il Sogno è considerato il primo vero capolavoro del giovane William Shakespeare, concepito nell'inverno del 1596.

Tratta di un’estate ideale, magica, in cui intrecciare miti greci, giovani innamorati, fate ed elfi del folklore letterario e rustici artigiani della campagna inglese intenti a preparare uno spettacolo amatoriale.

È, ci assicura l’autore, un sogno, ma di chi? Di Bottom/Chiappa? Di Puck? Dei giovani innamorati? Del Pubblico? Il sogno di chiunque, in una qualsiasi notte di mezz’estate, quando il mondo è più… grande.

Talmente grande da permetterci di attraversare a piedi, in mutande per citare un poeta nostrano, i miti, le favole, le storie.





BIGLIETTI

Intero € 8 — Ridotto € 5

Le riduzioni sono valide per gli over 65, gli under 30 e i tesserati delle biblioteche.



Vendita biglietti e abbonamenti dalle ore 16.00 presso i luoghi di spettacolo.

Prevendita on line su www.mailticket.it



-------------------------------------

Distribuzione/Organizzazione:

LUISA TREVISI - Idee che danno spettacolo

347/8217393 - trevisi.luisa@gmail.com

http://luisatrevisi.altervista.org/