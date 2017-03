"Silent Love Stories": a Ca' dei Ricchi torna la magia del cinema sonorizzato dal vivo

TREVISO Venerdì 10 Marzo appuntamento da non perdere con la prima serata della nuova rassegna “Che cos’è l’amor?” ideata e curata dall'associazione trevigiana Cineforum Labirinto in collaborazione con TRA – Treviso Ricerca Arte. In tempi funesti dove quotidianamente si susseguono eventi infausti che a poco a poco affievoliscono le nostre speranze per un futuro migliore, l’idea romantica di Cineforum Labirinto è di tornare a scaldare i cuori degli spettatori con la magia del più prezioso e inseguito sentimento: l’Amore. La nuova rassegna cinematografica si propone come un’occasione per lasciarsi trasportare da travolgenti storie d’amore, sognare al fianco degli innamorati e credere ancora nell’emozione più autentica di tutte.

La serata d’apertura è dedicata a tre mostri sacri del cinema comico alle prese con l’amore tra corteggiamenti bizzarri, primi problemi di convivenza e incredibili fraintendimenti. “Silent Love Stories” vedrà protagonisti Charlie Chaplin, Buster Keaton e Charley Chase e il loro racconto di questo nobile sentimento ai tempi del Cinema muto in tre irresistibili cortometraggi, sonorizzati dal vivo dal pianista Roberto Durante. A Ca' dei Ricchi verranno proiettati “The Immigrant” (USA 1917, 20’) di Chaplin, “One Week” (USA 1920, 22’) di Keaton e “Crazy Like A Fox” (USA 1926, 24’) di Chase. La proiezione dei tre cortometraggi musicati dal vivo si terrà venerdì alle ore 21.00 presso la sala espositiva in Via Barberia 25. L’ingresso è ad offerta responsabile.