Silent Party, a Motta di Livenza si balla con le cuffie

Torna il Silent Party ad accendere il weekend a Motta di Livenza. Venerdì sera, dalle ore 21, tre dj suoneranno contemporaneamente sullo stesso palco. All'ingresso saranno consegnate le cuffie wireless e si potrà scegliere quale musica ascoltare con un semplice click. La cuffia si colorerà del canale che si sta ascoltando, verde, rosso o blu creando un'atmosfera affascinante.

Sul Canale Blu la musica di Gigi Ferruccio - Commerciale/Edm. Sul Canale Rosso: RKB DJ - Dance'90|Italiana|Trash|Cartoons. Sul Canale Verde: Luca Paggin - Reggaeton| HipHop. L'evento si terrà al Parco Spinade di Motta di Livenza. Il costo delle cuffie è di 8 euro con prenotazione, di 10 euro senza prenotazione o per chi entrerà dopo mezzanotte. La consegna delle cuffie inizierà dalle 20.30. Per entrare con la lista "ridotta" bisognerà: inviare un Whatsapp al 345.8932478, scrivere "Nome Cognome Silent Motta". La prenotazione è individuale ognuno dovrà inviare il proprio whatsapp. Bisognerà arrivare entro le 21 per accedere al prezzo ridotto. Portate un documento d'identità in corso di validità(Patente, Carta d'identità, Passaporto). Dopo le 21 e per tutti coloro che non riservano la cuffia il costo sarà di 10 euro. Una festa da non perdere.