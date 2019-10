Silent party a Oderzo: il parco di Cà Diedo diventa una discoteca

Grazie a Oderzo Food Fest 2019 arriva per la prima volta ad Oderzo il party più cantato e colorato di sempre. Tre dj suoneranno contemporaneamente sullo stesso palco. All'ingresso saranno consegnate ai partecipanti le cuffie wireless e si potrà scegliere quale ascoltare con un semplice click. Ogni cuffia si colorerà del canale che si sta ascoltando: verde, rosso o blu creando un'atmosfera affascinante. L'appuntamento è per venerdì 4 ottobre dalle 21. Ingresso Gratuito.

COSTO NOLEGGIO CUFFIE E PRENOTAZIONE

★ INlista - 8 € (inviando il whatsapp - Leggi sotto)

★ INtero - 10 € (senza prenotazione o dopo le 22.00).



PER ENTRARE IN LISTA RIDOTTO

►Inviare un Whatsapp(NO MESS) al 345.8932478

►scrivere "Nome Cognome Silent Oderzo"

►Prenotazione individuale ognuno dovrà inviare il proprio whatsapp

►dovrai giungere entro le 22.00 per accedere al prezzo RIDOTTO porta con te un documento d'identità in corso di validità(Patente, Carta d'identità, Passaporto)

►dopo le 22 e per tutti coloro che non riservano la cuffia il costo sarà di 10 euro.

► Inizio consegna cuffie ore 21

___________________________________________________

LISTA APERTA

CHIUSURA LISTA VENERDI' 04 OTTOBRE ALLE 18

AAA ATTENZIONE LA LISTA POTRA' ESSER CHIUSA ANTICIPATAMENTE SE VI SARA' IL SOLD OUT.

CHI SARA' SPROVVISTO DEL DOCUMENTO(si accettano solo le tipologie di documenti sopracitati) NON POTRA' RICEVERE LA CUFFIA.