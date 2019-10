Silvia Battistella presenta "La felicità elementare"

Sono donne diverse, mature, adolescenti e bambine, quelle che popolano i racconti de "La felicità elementare" di Silvia Battistella (Cleup 2018), con le micro trame delle loro esistenze.

Figure accomunate dall’appassionata ostinazione che, a volte in modo drammatico o più lieve e ironico, tratteggia lo stare al mondo fiero e testardo di chi la sua ferita la conosce, l’accetta e la trasforma, alchemicamente, in ciò che serve per vivere. Il primo volume in prosa dell'autrice trevigiana è un pugno chiuso aggrappato all’essenziale: è la voce potente di chi, nonostante tutto e senza timore, non smette di intonare il proprio canto. Silvia Battistella, classe 1961, vive e lavora in provincia di Treviso. È docente de Il Portolano - Scuola di Scrittura autobiografica e narrativa; collabora stabilmente con CartaCarbone Festival Letterario. Ha pubblicato le sillogi "Il sapore del vento" (Edizioni del Leone 2011), entrato nella rosa dei selezionati al Premio Viareggio e al Premio Mondello; "Isole" (Aletti Editore 2012); "Canzoni per il Lupo" (Edizioni La Gru 2012) e alcuni racconti all’interno di raccolte collettanee. La presentazione sarà in dialogo con Alessandra Trevisan; con letture di Chiara Pini.