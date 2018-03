Musicart porta a Treviso Silvia Mezzanotte

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

TREVISO Per la prima volta nel capoluogo di Marca, Silvia Mezzanotte sarà la docente della masterclass “Tecnica Vocale e Interpretazione” che si terrà il 21 aprile presso la sede di Musicart, la cittadella della musica nata a Treviso da un’idea di Francesco Zanini.

La struttura oltre ad offrire servizi dedicati a 360 gradi ai musicisti, organizza corsi ed incontri di approfondimento in tema musicale pensati per gli artisti. Il master “Tecnica Vocale e Interpretazione” in programma il 21 aprile verterà sulla tecnica vocale e su tutti gli aspetti legati all’interpretazione di un brano, dalla conoscenza dello strumento di fonazione all’uso corretto delle corde vocali, dall’importanza della respirazione alla corretta postura corporea, dall’utilizzo del microfono alle tecniche di staging, gestualità e perfezionamento sul palco. Il master è aperto a studenti di ogni livello perché, come dice Silvia Mezzanotte, “Se non tutti possono diventare cantanti, tutti possono diventare più consapevoli del proprio strumento vocale, imparare a comprendere meglio le potenzialità del proprio strumento vocale, qualsiasi sia l’uso che ne faranno”. Un approccio che apre l’offerta alla molteplicità di artisti presenti nel territorio i quali, se fino ad ora avevano dovuto percorrere centinaia di chilometri per seguire un percorso di questo livello, oggi hanno la possibilità di farlo nella loro città. Per info e iscrizioni: tel. +39 0422 1748463 email. percorsiformativi@musicartreviso.it https://www.musicartreviso.it/tecnica-vocale-interpretazione-silvia-mezzanotte/