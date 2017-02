From Australia - Sim Martin Live @ Dump

• Mercoledì Live • w/Sim Martin



Arriva dall'Australia il performer che sarà con noi al Dump per un mercoledì sera live con i fiocchi. Chitarrista e cantante, Sim Martin è attivo nella scena musicale della sua città, Melbourne, da più di 20 anni. Il suo background musicale spazia attraverso diversi generi reggae, jazz, soul, funk e blues e conta collaborazioni con artisti di fama internazionale, tra i quali Buddy Guy e Paul Kelly. Ha lavorato con Jake Mason, Ivan Khatchoyan e Kylie Auldist (hit "This Girl") e per quest'ultima è intervenuto anche come autore di alcuni brani presenti nel suo primo album.



La sua band storica, gli "Stovetop" ha pubblicato 3 album e ha all'attivo numerosi concerti in tutto il continente australiano. Tra i loro lavori più significativi ci sono anche la partecipazione come backing band nello show "The Sapphires" e l'incisione della colonna sonora di "Black Market Bowling"per Playstation 2.