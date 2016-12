Simbologia occulta degli organi

A Castello di Godego TV 5 incontri dedicati al simbolismo degli organi. Dal 23 gennaio 2017! L'essere umano è controllato e governato dalla parte più nascosta e tenebrosa: l'inconscio. Chi decide per noi è il nostro inconscio! L'inconscio parla la sua lingua e si tratta di un linguaggio universale che si esprime nel corpo attraverso i simboli. L'inconscio per comunicare con la parte centrale del corpo, il cervello, si serve di simboli. La parola greca symbolon (e latina symbolum) significa "gettare con", "mettere insieme", e vuol dire connessione, convenzione. Il simbolo rivela gli aspetti più profondi della realtà, aspetti che sfuggono a qualsiasi altro mezzo di conoscenza. Secondo Giambico, un mistico siriano del II secolo d.C., i simboli parlano direttamente all'uomo. Secondo Jung il simbolo è portatore di un contenuto che non riesce ad essere espresso altrimenti. La comprensione del significato simbolico di ogni struttura corporea e di ogni organo, può portare "luce nell'ombra" e farci vedere e soprattutto comprendere il senso simbolico della malattia! Il simbolo è vivo - diceva Jung - finché è pregno di significato, ma nel momento in cui è stata "trovata quell'espressione che formula la cosa ricercata", cioè quando viene portato alla luce, compreso, il simbolo per così dire muore, non ha più la sua rilevanza. MALATTIA COME SIMBOLO La mente spesso e volentieri mente, mentre il corpo no. Il corpo intero parla attraverso i suoi organi e apparati, attraverso le sue funzioni e soprattutto attraverso le sue malattie. La malattia dal punto di vista esoterico viene detta "la grande educatrice" proprio perché manifesta sul corpo il campanello d'allarme, il disagio, il male-essere interiore… Lunedì 23 gennaio 2017 STRUTTURA PORTANTE: LE OSSA Il corpo dell'essere umano, per adempiere al destino che si è scelto, possiede una struttura portante statica e dinamica: la struttura ossea e muscolare. Le ossa rappresentano i sistemi organizzativi in cui viviamo, il sostegno materiale, affettivo e sociale… Lunedì 30 gennaio 2017 APPARATO DIGERENTE L'apparato digerente va dalla bocca all'ano. Per nutrizione non s'intende solo quella alimentare a base di cibo solido, ma s'intendono tutti gli scambi che avvengono tra l'organismo e il mondo esterno per trasformare la materia esterna in energia vitale… Lunedì 06 febbraio 2017 APPARATO RESPIRATORIO E CIRCOLATORIO Tutto l'apparato respiratorio (naso, seni paranasali, gola, laringe, polmoni, bronchi, ecc.) rappresenta simbolicamente lo scambio tra il mondo interiore e il mondo esteriore. Si tratta di importantissime vie di comunicazione, dove con l'aria entra la vita… La pelle è l'organo più grande del corpo e costituisce lo strato protettivo che avvolge l'intero organismo e ne permette il contatto… L'apparato circolatorio (cuore, midollo osseo, milza, vene, arterie, capillari, sangue, ecc.) provvede alla distribuzione in tutto l'organismo del sangue, cioè della Vita… Lunedì 13 febbraio 2017 APPARATO UROGENITALE ED ENDOCRINO La riproduzione nell'essere umano è di fondamentale importanza per garantire la sopravvivenza della specie. Qui oltre ad organi come reni e vescica rientra tutta la sfera della sessualità… Lunedì 20 febbraio 2017 ll corso sarà tenuto da Marcello Pamio, divulgatore di "Igiene naturale", responsabile del sito www.disinformazione.it e autore di pubblicazioni su salute e benessere Orario: 20.30-22.30 Non è possibile partecipare a singole lezioni. Per informazioni ed iscrizioni inviaci una email a info@artedellasalute.it