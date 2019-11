Simona Atzori a Conegliano in tour con "Centodieci è ispirazione"

Arriva a Conegliano il nuovo tour di Mediolanum Corporate University (MCU) con l’artista e ballerina classica Simona Atzori: Disegnati così. L’appuntamento è previsto per sabato 23 novembre alle ore 21 presso il Teatro Accademia.

L'evento si inserisce nel programma “Centodieci è Ispirazione”, il ciclo di incontri che la piattaforma culturale di Banca Mediolanum dedica alla propria community con l’intento di favorire il contatto diretto con personalità che incarnano modelli d’eccellenza in diversi settori professionali. “Le idee vivono nei loro testimoni, in coloro che le sviluppano con passione e che si identificano in esse”. Con questo spirito Centodieci è lieta di presentare il nuovo spettacolo di Simona Atzori, straordinaria artista milanese affermatasi a livello internazionale nella danza quanto nella pittura, nonostante priva di braccia dalla nascita. Simona mostra allo spettatore la possibilità di cambiare il suo sguardo, verso sé stesso e verso l’altro. E i danzatori insieme a lei e con lei, scoprono anche loro di essere una creazione unica, con le loro debolezze e la loro forza, con ciò che di più nascosto e di prezioso hanno dentro. Sono i danzatori stessi a invitare lo spettatore ad andare incontro a un nuovo punto di vista, quello di essere anche loro speciali in ciò che sono ed esattamente come sono.