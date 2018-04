Fake news e obiettività dell’informazione: ecco il simposio su etica, diritto e verità nella società digitale

Si terrà venerdì 11 Maggio 2018 in centro a Treviso, presso Palazzo San Leonardo (Aula Magna, Riviera Garibaldi 13/E) sede del nuovo corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza 2.0 dell’Università degli Studi di Padova, il terzo simposio interdisciplinare di tecnodiritto, informatica giuridica e tutela dei diritti in Internet dal titolo: “Fake news e obiettività dell’informazione. Etica, diritto, verità nella società digitale”. L’incontro, organizzato dalla Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova e dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) - Sezione di Treviso in attuazione del Protocollo d’intesa firmato lo scorso giugno, si svolgerà dalle 14.30 alle 18.30 e darà spazio a molteplici ospiti illustri i quali presenteranno in maniera approfondita, tramite un intervento di 20’ ciascuno, il mondo digitale e social in cui oggi proliferano fake news, post-verità ed hate speech. Il tutto con un occhio di riguardo verso la comunicazione, la disinformazione, la verifica delle fonti e il giornalismo d’inchiesta. Si tratta, inoltre, di un evento che rientra in una più ampia rassegna di incontri fortemente voluta da giovani giuristi, avvocati, giornalisti e studenti con l’obiettivo, da un lato, di confrontarsi con l’ambiente universitario sui temi delle nuove tecnologie e, dall’altro, di creare una sinergia tra il mondo professionale e quello accademico.

La partecipazione al seminario è gratuita e aperta a tutti gli interessati. L’evento è inoltre accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Treviso, ai fini della formazione permanente, con il riconoscimento di 3 crediti formativi e dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti con il riconoscimento di 4 crediti. Per gli Avvocati del Foro di Treviso l’iscrizione può essere effettuata accedendo al sito www.ordineavvocatitreviso.it - Area Riservata Sfera, mentre per i tirocinanti e gli avvocati di altri Fori l’iscrizione può avvenire inviando una e-mail all’indirizzo aigatreviso@gmail.com. Per i giornalisti, invece, l’iscrizione al simposio avverrà unicamente tramite la piattaforma nazionale Sigef.

L’evento è organizzato con il patrocinio del Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto dell’Università degli Studi di Padova, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Treviso e dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto.

Per ulteriori informazioni: giurisprudenza2.0treviso@unipd.it / aigatreviso@gmail.com

IL PROGRAMMA

SESSIONE ACCADEMICA

Modera il Prof. Silvio Riondato/ Professore Ordinario di Diritto Penale nell’Università degli Studi di Padova

- “Verità, post-verità e diritto all’informazione nell’era digitale”, Prof. Paolo Moro / Professore Ordinario di Filosofia del Diritto nell’Università degli Studi di Padova

- “Fake News, Fake Privacy, Fake Profiles...and Real Profiling”, Prof. Mauro Conti / Professore Associato di Computer Science nell’Università degli Studi di Padova

- “Rappresentazione mediatica e percezione del crimine, influenza sui diritti dei cittadini: il caso delle aziende criminali e della corruzione”, Prof. Riccardo Borsari / Professore Associato di Diritto Penale nell’Università degli Studi di Padova

- “Hate speech. Evoluzione giuridica e tecnologica della lotta contro i ‘discorsi d’odio’”, Prof. Claudio Sarra / Professore Associato di Filosofia del Diritto nell’Università degli Studi di Padova

SESSIONE PROFESSIONALE

Modera l’Avv. Giorgio Piccolotto / Coordinatore Centro Studi AIGA per la Tutela dei Diritti in Internet

- “Giornalismo d’inchiesta e nuovi strumenti di verifica delle fonti in rete”, Dott. Alessia Cerantola / Giornalista professionista – Investigative Reporting Project Italy (IRPI)

- “Comunicazione Strategica e Disinformazione”, Dott. Alessandro Rossi / Centro Studi Intelligence Economica e Security Management dell’Università Tor Vergata - Roma

- “La crisi della comunicazione in stato d’emergenza”, Dott. Roberto Vitale / Giornalista professionista - Professore a contratto di Comunicazione nell’Università degli Studi di Trieste

- “Internet e l’uso politico della propaganda e della disinformazione”, Avv. Stefano Mele / Presidente della Commissione Sicurezza Cibernetica del Comitato Atlantico Italiano

Per i saluti introduttivi saranno poi presenti la Prof. Chiara Maria Valsecchi – Presidente della Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova e l’Avv. Valentina Billa - Presidente dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati - Sezione di Treviso, mentre alla discussione finale parteciperanno invece l’Avv. Marco Vianello – Delegato del Consiglio Nazionale Forense al Consiglio degli Ordini Forensi d’Europa (CCBE) e il Dott. Gianluca Amadori – Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto.