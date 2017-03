Single party a Casa di caccia

Single Party Speedround a Casa di Caccia a Monastier. Aperitivo, incontri, pizza, bibita media, dolce e caffè : uomo €25 , donna €20. Speedround Single Party .... è un treno da non perdere ! Solo per gente che ha voglia di divertirsi e mettersi in gioco. Informazioni, prenotazioni e iscrizioni al sito www.speedround.it o al numero 347 5807453 (anche WhatsApp)

Gallery