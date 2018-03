"Sir" Oliver Mally & Peter Schneider in concerto

Due chitarre, un'armonica e la voce di "Sir" Oliver Mally sono sufficienti per far ipnotizzare il pubblico. A volte il volume scende fino al punto in cui si sente cadere uno spillo, per sollevare una tempesta con le loro chitarre nel momento successivo. Oliver Mally è "uno dei maggiori esponenti del Blues europei" (Blues Matters / UK) un grande cantautore e compositore. On the road per più di 32 anni ha vinto numerosi premi nelle categorie Blues / Singer-Songwriting. Peter Schneider, che ha lavorato a fianco del grande Ike Turner per molti anni, è un chitarrista raffinato e cultore della tradizione blues. Assieme, questi due grandi musicisti vi porteranno in un viaggio attraverso i campi Blues & Folkmusic e Singer / Songwriting.