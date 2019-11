"Slay Pride" release party @ Old Saloon

Concerto e release party ufficiale per l'ultima uscita discografica dei Kross of Khaoss; band sbrang&roll trevigiana.

All'evento si esibiranno anche altre due bands:

NV Circle, da Pordenone e Bullet of Noise, da Roma.

Il locale è fornito di cucina e sarà possibile gustare buoni club sanwiches e bere dell'ottima birra.

Sarà anche possibile acquistare dischi e merchandising ufficiale delle bands.