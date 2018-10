Visita Borgoluce - Agricoltura circolare: un'azienda per la sostenibilità

Noi di Slow Food siamo felici di invitarti a visitare un'azienda che è punto di riferimento nell'agricoltura circolare. Presso la società agricola Borgoluce potremo approfondire le tematiche della sostenibilità ambientale e del benessere animale nella produzione della carne, e le energie rinnovabili.



Programma della visita, sabato 20 ottobre:



10.00 ritrovo presso Borgoluce

via Mandre, 47, 31058 Susegana



10.30 visita guidata alla stalla delle bufale e al caseificio, all’impianto per la produzione di biogas e al museo della cultura contadina e del legno



13.00 pranzo presso La Frasca con menù a base di prodotti Borgoluce (che potete leggere in allegato o qui)



Contributo per la giornata: 30€ (27€ soci Slow Food).

È necessaria la prenotazione (max 30 persone) inviando una mail a giulia@slowfoodtreviso.it



Vi aspettiamo!