Smart networking all'ex fabbrica Pagnossin: Myb lancia Imprendo 4.0

Venerdì 11 maggio, negli spazi della ex-fabbrica Pagnossin a Quinto di Treviso, Meet Your Business dà vita a Imprendo 4.0: la quarta rivoluzione industriale il primo evento di smart networking dedicato alle piccole e medie imprese delle filiere agroalimentare, turistica e delle costruzioni. Un pomeriggio di workshop gratuiti e incontri B2B organizzati da MyB per mettere in contatto aziende, clienti e fornitori del territorio e creare nuove opportunità di partnership a “km 0”.



A partire dalle 15.00 fino alle 19.00, parallelamente agli incontri B2B, sono previsti numerosi workshop aperti al pubblico su internazionalizzazione, marketing, finanza, informatica e amministrazione. Tutte le aziende che si iscrivono ad Imprendo 4.0 sono invitate ad indicare la tipologia di interlocutore che desiderano incontrare attraverso un apposito form, permettendo così allo staff di MyB di organizzare gli appuntamenti in modo mirato.



Meet your Business, piattaforma creata dalle due imprenditrici Alessandra Polin, Presidente di Unindustria Giovani Treviso, e Barbara Fuolega, ex Vicepresidente Regionale Confartigianato Giovani, mette in campo le proprie competenze per aumentare la forza competitiva locale creando, attraverso Imprendo 4.0: la quarta rivoluzione industriale, un’occasione di confronto e crescita per le tante realtà imprenditoriali del territorio veneto. MyB, grazie allo spirito innovativo che la caratterizza, ha già ottenuto numerosi riconoscimenti dalla Comunità Europea e dagli istituti bancari che hanno creduto nel progetto.



A un anno dalla nascita del progetto OpenDream, lanciato da Zanardo spa in collaborazione con l’Università IUAV di Venezia per dare vita a una nuova realtà funzionale allo sviluppo locale, l’ex Fabbrica Pagnossin diventa luogo privilegiato per la creazione di opportunità imprenditoriali e occupazionali grazie allo smart networking.



L’evento è a numero chiuso, le aziende interessate possono inviare una richiesta di partecipazione agli incontri B2B compilando l’apposito form sulla pagina Facebook di MyB, o all’indirizzo http://imprendo.online dove è disponibile anche il programma completo dell’evento.

Per assistere ai workshop, invece, è necessario inviare una richiesta a: info@meetyourbusiness.it





Contatti e link



Iscrizioni e informazioni:

Elisa Donaggio tel. 0422 / 451878 - 3401520465 - mail: info@meetyourbusiness.it

Form di iscrizione: https://goo.gl/forms/GBTsC92c24Wf7OrF3



https://www.facebook.com/MyBapp/

www.meetyourbusiness.com

http://imprendo.online

www.opendream.it