SO SWING, una festa anni '20/30 • New Age

SO SWING, una festa anni 20/30

So Swing vi catapulta negli Anni Ruggenti dove vi troverete circondati da gangster imbrillantinati e ragazze elegantissime, assaggerete cocktail sulla black list dell’FBI.

Signori, sfoderate le vostre tenute migliori e i baffi più curati. Signorine, saccheggiate gli armadi e venite a mietere conquiste con le vostre ciglia chilometriche.

Questa è una festa clamorosamente d'altri tempi, raffinata e travolgente, dalla quale non vorrete più tornare indietro!



☞ FREE HAIRSTYLE & MAKE UP

☞ SET FOTOGRAFICI

☞ ANGOLO VINTAGE SPIRITS

☞ LOCALE ALLESTITO A TEMA

☞ CORSO DI BALLO

☞ VISUALS D'EPOCA

☞ DRESS CODE (consigliato): anni 20/30



Colonna sonora a cura di:

- Swingphony

- Bunnyver

- Francesco Effe



FRIENDLY PRICE: 5€



Evento 18+