Social day 2019: serata di presentazione

Venerdì 22 marzo alle ore 20:00 presso l’auditorium della Biblioteca di Montebelluna, la Cooperativa Kirikù Onlus, con il patrocinio del Comune di Montebelluna, organizza la serata di presentazione del Social Day 2019.



Il Social Day è un progetto di respiro internazionale, che vede la partecipazione di ragazzi da tutto il mondo in una giornata durante la quale si uniscono volontariato e cittadinanza attiva dando piena attuazione allo slogan “Pensa Globale, Agisci Locale”. Questa iniziativa è nata nel Nord Europa negli anni 70, arrivata in Italia nel 2006, dal 2013 viene realizzata nel territorio della marca trevigiana dalla Cooperativa Kirikù, con focus nell’area del Montebellunese e del Valdobbiadenese. La Finalità del Social Day è di raccogliere fondi da destinare a progetti solidali tramite l’impegno concreto dei partecipanti. I ragazzi che aderiscono al Social Day scelgono un’attività (un privato, un’azienda, un ente o un’associazione) dove prestare il loro lavoro per un giorno chiedendo in ritorno un’offerta da devolvere in beneficenza a progetti solidali che vengono scelti dai ragazzi stessi.



La serata di presentazione è aperta a tutta la cittadinanza, in particolare aziende, privati, enti, genitori che danno concretamente la possibilità ai giovani di fare quest’esperienza di volontariato o che vogliono conoscere o approfondire la conoscenza del Social Day. Durante la serata interverranno Mauro Gazzola, Presidente della Cooperativa Kirikù, Marco Lo Giudice, Presidente della Cooperativa Adelante. Silvia Cadore rappresentante dell'associazione Social Day, Claudio Borgia Assessore all'Istruzione e alle Politiche Familiari del Comune di Montebelluna, Giuseppe De Bortoli, professore del Liceo Angela Veronese . Sarà inoltre l'occasione per conoscere Diaz Rodriguez Lucia e Angel Pinzon Tania Gisela, delegazione NATs per... provenienti dalla Colombia ai quali sarà destinato parte della raccolta fondi del Social Day 2019.



Per maggiori informazioni sul Social Day e sulla Serata di presentazione è possibile consultare il sito www.kirikuonlus.it , inviare una email a socialday@kirikuonlus.it oppure telefonare al 333 9272101