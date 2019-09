"Sogni comuni" a Montebelluna

Film di Alessandro Scillitani

e incontro con Marco Boschini - coordinatore nazionale di Comuni Virtuosi -, Nicola Lamberti - sindaco di Borgarello (PV) - e Erika Iacobucci - vicesindaca di Scontrone (AQ)



In caso di maltempo, la proiezione si terrà presso l'auditorium della Biblioteca Comunale

Evento in collaborazione con il Cinema Italia Eden



Questo è un viaggio attraverso l’Italia, alla ricerca di sindaci e cittadini capaci di opporsi all’insensata monocultura contemporanea. C’è il piccolo comune che difende un pezzo di terra, quello che ha liberato il letto di un fiume intrappolato per far spazio ai capannoni; il comune eccellenza europea nel riciclo dei rifiuti e quello che ha puntato sull’integrazione tra culture diverse; chi ha creato un’economia biologica e chi vive di cultura...