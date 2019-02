Sogno di mezz'estate a Pieve di Soligo

All'interno della rassegna E' TEATRO. ANCORA TEATRO

organizzata da

Tremilioni Compagnia Teatrale e Assessorato alla Cultura di Pieve di Soligo



Sogno di mezz'estate

di Matàz Teatro / Dedalofurioso



da "Sogno di una notte di mezz'estate" di William Shakespeare

traduzione, adattamento e regia Andrea Pennacchi

assistente alla regia Davide Dolores



con Marco Artusi, Evarossella Biolo, Gianluigi Igi Meggiorin, Beatrice Niero



scenografia Woodstock Teatro



Il Sogno è considerato il primo vero capolavoro del giovane William Shakespeare, concepito nell'inverno del 1596.

Tratta di un’estate ideale, magica, in cui intrecciare miti greci, giovani innamorati, fate ed elfi del folklore letterario e rustici artigiani della campagna inglese intenti a preparare uno spettacolo amatoriale.

È, ci assicura l’autore, un sogno, ma di chi? Di Bottom/Chiappa? Di Puck? Dei giovani innamorati? Del Pubblico? Il sogno di chiunque, in una qualsiasi notte di mezz’estate, quando il mondo è più… grande.

Talmente grande da permetterci di attraversare a piedi, in mutande per citare un poeta nostrano, i miti, le favole, le storie.



Ingresso (posti numerati): Adulti € 12,00 - Ragazzi fino 16 anni e per gruppi di almeno 15 persone € 7,00

Prevendite:c/o Biblioteca Comunale di Pieve di Soligo, Piazza V. Emanuele II, 9 (dalle ore 14.30 alle 18.30; lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 8.30 alle 12.30) - Tel. 0438 985382 - biblioteca@comunepievedisoligo.it

Info: www.pievecultura.it – www.tremilioni.it



-------------------------------------

Distribuzione/Organizzazione:

LUISA TREVISI - Idee che danno spettacolo

347/8217393 - trevisi.luisa@gmail.com

http://luisatrevisi.altervista.org/