Sogno2: "Suggestioni" - Esposizione collettiva

Sarà inaugurata sabato 21 gennaio 2017 alle ore 17.30, presso la sede dell'associazione Sogno Numero2 - Borgo Mestre 107, l'esposizione collettiva "SUGGESTIONI", organizzata da Sogno Numero2 e dal pittore Pasquale Mazzullo. L'esposizione vuole raccontare il percorso intrapreso da un gruppo composito di persone: Giorgia Casellato, Mario Ceci, Gino Serraiotto e Edda Soligo, alcune esperte, altre principianti, altre ancora semplici appassionate e della storia che li ha condotti all'acquerello. Un poco alla volta, grazie alla dedizione e alla pazienza del pittore Pasquale Mazzullo il gruppo è stato invitato e indotto a sperimentare, a cogliere la bellezza delle cose, l'equilibrio e a vivere, nei momenti condivisi, il dialogo delle esperienze. La mostra collettiva è la destinazione naturale dell'impegno e della dedizione partecipata, praticata durante le lezioni collettive. Una maniera per interpretare la vita con gli occhi del cuore, migliorando il linguaggio visivo con il quale comunichiamo agli altri, per raggiungere i loro cuori e suscitare così emozioni, e al nostro io profondo, così da accrescere spiritualmente e trovare quiete interiore. I lavori potranno essere visionati anche nella giornata di domenica 22 gennaio al mattino dalle 10.00 alle 12.00 e al pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00 - Ingresso libero Per informazioni contattare Sogno Numero 2 - 336.656997 info@sogno2.it