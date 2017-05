Sogno2 Summer Camp 2017: presentazione progetto

Per illustrare il progetto del campo estivo internazionale, Sogno Numero2 A.P.S. Anteas ha organizzato un incontro dove si potrà vedere il video descrittivo dei luoghi e delle strutture che accoglieranno i ragazzi del Summer Camp in Friuli Venezia Giulia ed ottenere tutte le informazioni necessarie: MARTEDI' 30 MAGGIO 2017 ORE 19.30 presso la sede di Sogno Numero 2 a Treviso Borgo Mestre 107. Le attività del Campo Estivo Internazionale costituiscono un progetto di eccellenza dell'Associazione, nei confronti del quale, da sempre, viene posta molta attenzione e cura sin dalla scelta della location che per 8 giorni diverrà la sua sede. Quest'anno abbiamo, per festeggiare i 25 anni di campi estivi, scelto di ritornare in un luogo meraviglioso: Monte Prat Casa San Lorenzo, nella splendida regione Friuli Venezia Giulia: territorio suggestivo, ricco di patrimonio naturale, artistico e culturale che la rendono meta ideale per trascorre una stimolante esperienza di vita comunitaria, arricchita da giochi, escursioni ed attività oramai consolidate e riconosciute esemplari sia sul piano educativo-formativo che su quello della relazione. Per informazioni 336 656997 - info@sogno2.it