"Il soldatino di stagno" al Parco degli Alberi Parlanti

Al Parco degli Alberi Parlanti - Treviso

Mercoledì 29 agosto h 17



Il soldatino di stagno - Nata Teatro

La storia la conosciamo tutti: lui, un soldatino di stagno senza una gamba e lei, la splendida ballerina del carillon; tra di loro, un grande sentimento nato su un castello di carta, nella stanza da gioco di un bimbo e a dividerli, un sacco di disavventure, tra cui ragazzacci di strada, tanta acqua, un enorme pesce, topi e tombini.

Il teatro non va in vacanza, e anzi aiuta a trascorrere in allegria i pigri pomeriggi soleggiati! Da mercoledì 13 giugno fino al 29 agosto al Parco degli Alberi Parlanti torna la rassegna “UN POSTO ALL’OMBRA”, che si svolge sul palco allestito nella splendida arena naturale del parco di Villa Margherita. Questo lungo calendario estivo è stato pensato e organizzato da Gli Alcuni per quei bambini – e sono tantissimi – che rimangono in città durante questo periodo. Anno dopo anno, la rassegna si è trasformata in un imperdibile appuntamento per migliaia di famiglie… senza dimenticare i nonni, che da qualche anno entrano gratis se accompagnano i nipoti, e che quindi affollano sempre più numerosi gli spettacoli.



Ecco il programma della rassegna:

13 giugno ore 17 - Non è proprio Cenerentola - Polpetta & Caramella

20 giugno ore 17 - Ho perso la mia nuvola - Teatro delle Quisquilie

27 giugno ore 17 - Perchè gli alberi perdono le foglie - Fata Corolla e Fata Valeriana

4 luglio ore 17 - Il brutto brutto anatroccolo - Proscenio Teatro

11 luglio ore 17 – Rodaridiamo - a.Artisti Associati

18 luglio ore 17 - L’isola delle lucciole - Ditta Gioco Fiaba

25 luglio ore 17 - Il segreto del bosco - Tieffeu Teatro

1 agosto ore 17 - Il giardino stregato di Maga Cornacchia - Fata Corolla e Fata Valeriana

8 agosto ore 17 - La regina dell’acqua - Polpetta & Caramella

22 agosto ore 17 - Ah! Non ho una parola… - Teatro Impiria

29 agosto ore 17 - Il soldatino di stagno - Nata Teatro



INFO E COSTI: ingresso euro 4,50 | i nonni e i bambini sotto i 3 anni non pagano | per informazioni tel. 0422.694046 | teatro@alcuni.it – info.parco@alcuni.it | www.teatrosantanna.it | In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno presso Alcuni Teatro Sant’Anna.