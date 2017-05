Sole Luna Off: proiezione del film documentario “Cretcheu” di Joe Bastardi

Le associazioni Sole Luna – Un ponte tra le culture e TRA Treviso Ricerca Arte presentano la l’ultima serata di Sole Luna Off, rassegna cinematografica composta da 5 documentari italiani che si sono fatti interpreti di un tema specifico quello del viaggio, inteso sia in senso fisico che interiore. Mercoledì 24 maggio alle ore 20.45 presso gli spazi dell’associazione TRA Treviso Ricerca Arte verrà presentato “Cretcheu” di Joe Bastardi, un documentario che parla di un viaggio di tre musicisti ed un filmaker che dalla Sardegna partono per le isole di Capo Verde.

La band dei Madeira ed il regista Joe Bastardi partono per un viaggio con destinazione Capo Verde. L’intenzione dei musicisti è quella di girare per l’arcipelago e suonare assieme ai musicisti che incontreranno sulla loro strada. Una volta arrivati, però, si rendono conto che la realtà capoverdiana è molto più complessa di quanto avevano immaginato, e il loro viaggio si trasformerà nella scoperta di una sintesi musicale del mondo in grado di mutare la loro visione della vita. Con questo documentario si chiude la rassegna Sole Luna Off che ci ha accompagnato da gennaio 2016, si tratta dell’ultimo appuntamento prima dell’evento di settembre del Sole Luna Treviso Doc Film Festival, il festival internazionale dedicato ai film documentari che si svolge in città da 3 anni.

La rassegna si svolge in collaborazione con TRA Treviso Ricerca Arte nella sala di Ca’ dei Ricchi in Barberia, per partecipare agli eventi è necessario essere soci TRA, il tesseramento prevede l’ingresso a tutte le attività e svariate convenzioni.

INFO

solelunafest@gmail.com

solelunadoc.org

segreteria@trevisoricercaarte.org

trevisoricercaarte.org