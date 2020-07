«I Solisti di Radio Veneto Uno»: concerto gratuito in piazza

La musica di Vivaldi e Bach celebrerà il ritorno a Vittorio Veneto dei grandi eventi culturali all’aperto, legati all’estate 2020. Sabato 4 luglio, alle 20.45, sotto la direzione del Maestro Giorgio Sini, «I Solisti di Radio Veneto Uno» si esibiranno sul sagrato della Cattedrale di Santa Maria Assunta, nella piazza di Ceneda. «È la prima di una serie di iniziative - spiega il aindaco Antonio Miatto - con le quali cominciamo a ‘’restituire’’ la città e le sue bellezze ai vittoriesi e a tutti coloro i quali verranno a trovarci da fuori».

«Le note di due fra i maggiori autori nella storia della musica - commenta l’Assessore alla Cultura Antonella Uliana - ci aiuteranno a lasciarci alle spalle le pesanti limitazioni di questi lunghi mesi di isolamento, facendoci riconquistare gli spazi della città con un primo, festoso, momento di aggregazione. Sono grata ai ‘’Solisti’’ e ai sostenitori di ‘’Radio Veneto Uno’’, per aver tenuta accesa la fiaccola della cultura durante i giorni del lockdown con le loro esibizioni sul web e sulle TV digitali». Una serata di musica e cultura che si aprirà già alle 18: Il concerto infatti, si tiene gratuitamente di fronte al Museo della Battaglia di Vittorio Veneto e - nelle due ore e mezza che lo precederanno - dalle 18 appunto, e fino alle 20.30, i visitatori in attesa dell’evento, potranno anche accedere alle sue sale a prezzo ridotto.

Un piccolo obolo da pagare all’emergenza Coronavirus tuttavia ancora c’è: i posti a sedere saranno limitati a 200 ed adeguatamente distanziati. Chi vorrà assistere all’esibizione dei «Solisti» dovrà dunque prenotare telefonicamente rivolgendosi all’Ufficio IAT (Informazione e Accoglienza Turistica) di Vittorio Veneto al nr. 0438 57243. Le prenotazioni si ricevono dal lunedì al sabato (9.30-12.30, 15-18) e la domenica (9.30-12.30). Il concerto sarà diffuso in diretta in tutte le regioni del Nord Italia tramite il canale televisivo «Cafè TV 24» di Padova, in collaborazione con «La Tenda TV». In caso di pioggia la manifestazione si terrà all’interno della cattedrale di Santa Maria Assunta.