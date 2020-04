“I Solisti di Radio Veneto Uno”: a Pasqua il concerto del Quintetto Barutti

Radio Veneto Uno durante l’emergenza Covid-19 ripropone al suo pubblico i concerti tenutosi in questi ultimi anni dai musicisti dell’Orchestra de “I Solisti di Radio Veneto Uno”. Per la domenica di Pasqua sarà riproposto all’interno dei social di Veneto Uno, in radio (97.5 FM), nel sito e su Cafè TV 24, il Concerto del Quintetto Barutti tenutosi il 20 dicembre 2015 all’Auditorium di Santa Caterina di Treviso. L’appuntamento con la musica classica è ogni martedì, giovedì e domenica alle ore 16.00 sulla pagina Facebook di Veneto Uno e sul sito www.venetouno.it. Alla stessa ora il concerto andrà in onda sui 97.5 FM di Radio Veneto Uno e nei canali 95 e 666 di Cafè TV 24.

