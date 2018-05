Solstizio d’Estate: viaggio verso l'abbondanza

All’appuntamento con il solstizio d’estate, le forze invisibili del Cosmo arrivano cariche della massima potenza trasformativa. In questo momento, in cui il sole raggiunge il punto di declinazione massima, si sprigionano nuove energie, che aprono il passaggio a una forza altrimenti difficilmente accessibile. È il momento ideale per compiere rituali di purificazione e integrarli con altri di buon auspicio, all’incrocio fra l’universo conscio e quello inconscio.



È qui che ci rendiamo facilmente consapevoli del nostro potere personale, che entriamo in diretto contatto con la nostra parte più vera, creando una visione cristallina del nostro futuro. È il momento perfetto per contattare un campo di coscienza ad alte frequenze.



Mercoledì 20 giugno dalle 20:00 alle 23:00 ti aspettiamo a Corte Franca (BS) Treviso (TV) Biella (BI) e Montichiari (BS) per un’immersione nell'energia del solstizio e per seminare gli intenti della seconda metà dell’anno!



COSTO:

Prezzo pieno: €50

===>Sconto 20% per chi si iscrive entro il 15 Giugno 2018<===



PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:



➥TREVISO con Roberta Marzola - Facilitatrice e giornalista

Prenotazione: info@robertamarzola.it - +39 320 4103952



➥CORTE FRANCA (BS) con Lucia Merico SpiritualCoach

Prenotazione: luciamerico@spiritualcoach.it - +393298222371



➥BIELLA con Alessia Salvini Tata & Family Coach Montessori

Prenotazione: tatafamilycoach@alessiasalvini.it - +39 328 4727365



➥MONTICHIARI con Alessandra Durogati

Prenotazione: ale.duro25@gmail.com - +30 333 8412939