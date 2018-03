"Sono pronta!": spettacolo contro la violenza sulle donne

Il Tea Righi Project proporrà domenica 18 marzo alle ore 17.30 all’Auditorium L. Stefanini in Viale 3ª Armata, 35a Treviso lo spettacolo: "Sono pronta! Ogni donna ha diritto alla propria vita", in omaggio a tutte le donne nel mese di Marzo 2018, voluto dall' Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Treviso in collaborazione con l'associazione culturale Art Dimension.

LO SPETTACOLO

Ideato e scritto da Tea Righi, cantautrice e regista trevigiana, coadiuvata dal gruppo artistico Tea Righi Project, è uno spettacolo prevalentemente musicale, nel quale saranno presentati diversi brani originali scritti dalla cantautrice stessa, dei brani cover, danza e recitazione.

Lo spettacolo si suddivide in tre atti: "Il sogno", che racconta la fase dell'innamoramento; "Il sogno infranto", in cui la violenza rompe il sogno d'amore; infine "La rinascita", quando la donna riuscirà a prendere consapevolezza della propria dignità e, con l'aiuto di altre persone, deciderà di riprendere in mano la propria vita.

IL CAST

La band è composta da:

Tea Righi - voce, Carlo Colombo - piano, Matteo Fogal - chitarra, Giorgio Vaccari - basso, Filippo Parisotto – batteria

Coreografa e ballerina: Sara Giacomin

Attore e presentatore: Alessandro Pante

Staff tecnico con Genny Benedetti, Andrea Sicuro e Alessandro Pagotto.



Perché dobbiamo avere presente sempre, il valore delle Donne e di ogni Essere umano!

Non mancate!

