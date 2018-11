Sopressa & live con i Custum Shop

Dopo il mortazza & live arriva sopressa & live!



La nostra sala e veranda in legno con caminetto attigua al giardino sono la location ideale per una festa all insegna dell allegria e del buon gusto :)



non mancate venerdi 23 novembre nelle sale dell' Antica Osteria Zanatta per un aperitivo lungo con possibilità di cena veloce e musica rock con i CUSTOM SHOP rock anni 60 70 80



ecco il programma:

dalle 18:00 APERITIVO all interno della sala un bancone dove potrete dissetarvi con buona birra HB e artigianale Antoniana, vini aperititivi e stuzzicare l appetito con cicchetti e panini caldi con la sopressa e affettati misti

musica diffusa



Per tutta la sera fino esaurimento scorte per chi prende PANINO+ BIRRA (o calice vino) €5!!!!



dalle 20:00 solo su prenotazione preventiva del tavolo

piatto unico proposto SALSICCE con FAGIOLI alla Bud spencer e POLENTA morbida €12

Si potranno ordinare anche taglieri affettato e formaggio

(tavoli su prenotazione 0422778048 posti limitati)





FAMIGLIE CON BAMBINI:

intrattenimento zona giochi interna con una ragazza/assistente

aperitivo e cena per bambini panino con cotto o formaggio e snack vari, salsicce con patate arroste (piatti da scegliere alla prenotazione del tavolo )



servizio baby gratuito in aperitivo/cena



dolci fatti in casa per concludere in bellezza.. anzi dolcezza :)



presso ANTICA OSTERIA ZANATTA via borgo 64

Varago di Maserada sul Piave



E' UTILE SAPERE CHE:



l ingresso è libero e il bar spostato all interno

l ingresso alle sale è l ingresso del ristorante

C'è un ampio parcheggio interno quindi non c'è problema di posteggio

Dal parcheggio potete accedere all ingresso del ristorante attraversando il giardino (seguire indicazioni)



se volete altre informazioni potete chiamare lo 0422778048



a presto!!

passate parola



dalle 21:30 musica dal vivo con



CUSTOM SHOP rock anni 60 70 80 INGRESSO LIBERO!!





