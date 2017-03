Sorrisi per gioco

GE.CO. e Trastugliolà vi propongono un pomeriggio di giochi e animazioni per tutta la famiglia. Con la partecipazione straordinaria del duo comico "Gino e Max", che con i suoi sketch e i suoi costumi vi divertirà a suon di scherzi e risate. Divertimento assicurato! Garantisce Musicalia ;) EVENTO ORGANIZZATO DA: Il team di Musicalia: Jupiter Voices ChoirBand GE.CO. - Generazione Cornuda Trastugliolà S.r.l. Scuola di musica "G.Gabrieli" - Cornuda Levi Alumni Grazie a: Oratorio Maria Immacolata Con il patrocinio di: Comune di Caerano S. Marco, Comune di Cornuda, Comune di Asolo, Comune di Montebelluna, Comune di Pederobba, Comune di Trevignano, Comune di Valdobbiadene, I.P.A. - Montello-Piave-Sile INFO line: > musicalia@jupitervoices.it > cell. 349 4618588 (Francesco) Il ricavato dell'intero festival verrà devoluto in beneficenza ad Associazione Albatros di Montebelluna, Fundación Doña Lucia Onlus di Valdobbiadene e Aism Treviso. Ringraziamo per il contributo: Lanificio Paoletti Spinetta Partners