Sabato con il soul di Lydia Lyon @Corner Live

Nata a Saint Louis (USA), si trasferisce presto a Boston dove ha l’opportunità di frequentare la prestigiosissima Berklee College of Music. Da lì ha continuato la sua carriera musicale collaborando con artisti del calibro di Wyclef Jean e aprendo i concerti per musicisti importanti quali The Roots ed Earth, Wind & Fire. Approfondisce la sua ricerca artistica nell’ambito della World Music, imparando a padroneggiare le modalità espressive della musica araba. Accompagna l’attività di cantante con quella di songwriting, producer e violinista. Per questo tour Lydia verrà accompagnata da una band di musicisti di fama capitanata da Dario Dal Molin, pianista molto richiesto e versatile che vanta collaborazioni con artisti internazionali e alla chitarra da Alberto Milani, musicista eclettico. Completano il gruppo Raffaele Bianco al basso e Ugo Ruggero alla batteria.

