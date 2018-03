Soul Men Band live @Mattorosso

Una vera Blues Brothers Tribute Band che vi lascerà a bocca aperta. La band nasce nel 2012 e propone un tributo ai mitici Blues Brothers. Dall’autentica passione per i fratelli BLUES più famosi dei mondo ecco la nuova, sfavillante, Soul Men Band! Non un semplice Tributo ai Blues Brothers, ma veri Soul Men, uomini che ci mettono l’anima e arriveranno dritti al vostro cuore. Una martellante sezione ritmica e una dirompente sezione fiati vi immergeranno nel mondo dei due uomini in nero, accompagnando sul palco i veri, unici e inimitabili Fratelli Blues Italiani, rigorosa mente in abito nero, cappello e occhiali da sole. I brani proposti sono quelli dell’omonimo film di John Landis, oltre a quelli portati in giro per il mondo nelle tournée dei Blues Brothers.