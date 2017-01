Soul System live con firmacopie al Conè di Conegliano

CONEGLIANO Solari, travolgenti e pieni di energia. I veronesi Soul System grazie alla loro musica sono riusciti a conquistare l'ultima edizione di X Factor Italia, il prestigioso talent musicale andato in onda su Sky Uno.

Ora, nell'attesa di aprire i concerti italiani del loro coach Alvaro Soler, i Soul System si stanno dedicando alla promozione del loro primo EP, al cui interno è contenuto il singolo "She's like a star". In un evento organizzato da Imusiclab, il gruppo arriverà al centro commerciale Conè di Conegliano, domenica 22 gennaio per un mini live con firma copie del loro cd. L'evento inizierà alle ore 17 e potranno accedervi solo i fan in possesso di un cd dei Soul System. Ovviamente la band si fermerà a fare foto con tutti i presenti. La serata sarà presentata da Alice Fassina di Radio Piterpan Official.