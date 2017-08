Spacabae 2017

Eccoci qua a presentare la novità che mancava qui in zona:

Beach & Green Volley in un solo torneo!

--------------------------------------

Ogni squadra incontrerà gli avversari in entrambi i terreni di gioco.

Formula 4 X 4 misto con 2 donne sempre in campo.

Gironi eliminatori e fasi finali in serata

---------------------------------------

1 premio: Buono spesa di 200 euro spendibile nel negozio Della Libera Elettrodomestici ed altre sorprese.

---------------------------------------

Chiosco aperto per tutta la durata della manifestazione.

Possibilità di pranzare e cenare sul posto

-------------------------------------

A disposizione:

Parcheggio libero

Spogliatoi con docce

Area attrezzata.



Quota di iscrizione: 10 euro a giocatore



Per informazioni: Stefano 3931521413

Nicola 3403318326