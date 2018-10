"Space and Earth DNA" tre giorni di incontri da Fabrica

Il 24, 25 e 26 ottobre Fabrica ospiterà “SPACE AND EARTH DNA”: un gruppo di esperti internazionali si confronterà su argomenti quali la relazione tra le persone, le macchine, lo Spazio e il pianeta Terra, gli strumenti per la gestione di città sostenibili, l’abbigliamento intelligente e l’esplorazione dell’universo per una Terra abitata migliore. Tre giorni di conferenze, workshop e tavole rotonde con Paolo Nespoli, astronauta ESA, Vittorio Cafaggi, D-Air lab (Dainese), Dava Newman, docente presso il Massachusetts Institute of Technology, Guillermo Trotti, architetto e designer, Steven Brittan, designer e presidente di Studio Arts College International (SACI, Firenze), Julien Cantegreil, imprenditore e attivista dello Spazio e Rob Van Kranenburg, fondatore di The Internet of Things Council.

Ingresso libero, incontri in lingua inglese.

Maggiori informazioni: http://www.fabrica.it/news/space_and_earth_dna_week-2/

Fabrica

Via Postioma, 54/F

Catena di Villorba (Tv)