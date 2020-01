Spazio Mavv: donne elettroniche, un dj set dedicato alle donne nella musica elettronica

Dalle musiciste elettroniche attive nel Novecento (Teresa Rampazzi, Else Marie Pade, Hilda Dianda, Daphne Oram, solo per fare qualche nome), alle esponenti della scena musicale elettronica del nostro secolo (Beatrice Dillon, Shiva Feshareki tra le altre), “Donne elettroniche” è un dj live set sperimentale dedicato alle donne dietro e dentro le macchine, alla divulgazione della loro opera e del loro pensiero.



Alice Norma Lombardi è laureata in canto lirico presso l'Istituto Superiore Musicale Vecchi Tonelli di Modena, dove ha studiato anche composizione. Come cantante ha collaborato con ensemble di musica rinascimentale e barocca. Fa parte del duo artistico Cordatesa.

Come montatrice realizza corti, video musicali e documentari.

Come lettrice collabora con la Radiodelledonne con il progetto di audiolibri LaSupervía.

Dal 2019 realizza concerti e reading con Donne Elettroniche, un dj live set dedicato alle donne nella musica elettronica e sempre nel 2019 fonda CROCUS, un progetto su tradizione e contaminazione in musica.