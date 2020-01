Spazio Mavv: fragile e violento, un reading di Edoardo Fainello

Venerdì 24 gennaio alle ore 22.00, allo Spazio Mavv di Vittorio Veneto, verrà messo in scena “Fragile e Violento”, un reading scritto e interpretato da Edoardo Fainello, direttore dell’Accademia Teatrale Lorenzo Da Ponte, per sensibilizzare sulla violenza contro le donne. Uno spettacolo fragile come lo spirito di chi soffre. Violento come un pugno nello stomaco. La violenza sulle donne raccontata da un padre. Giuseppe è un uomo come tanti, a cui la vita ha inferto un colpo durissimo. Ed è un padre come tanti, che ha sempre cercato di proteggere la figlia dal mondo che la circonda. Giuseppe ora vorrebbe dire alla figlia tutto quello che non è mai riuscito a dirle, ma non può. Tutti i suoi pensieri, le sue paure, la sua rabbia infinita vengono fuori d’un colpo, durante una seduta da una psicologa, assieme alla sua storia e alla storia della sua piccola Silvia, e della violenza subita.

