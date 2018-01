Allo Spazio Mavv arriva Sid Griffin

Ecco una di quelle serate che succedono solo allo Spazio Mavv! Venerdì 6 aprile per chi ama il rock e il folk angloamericano è l’occasione per vedere da vicino un cantautore che ha solcato la storia della musica degli Usa, prima con i Long Ryders, poi con i Coal Porters. A Vittorio Veneto fa tappa il tour di Sid Griffin!

Co-fondatore del movimento Paisley Underground nella California di fine anni ’80 insieme a Steve Wynn e Dan Stuart, Sid Griffin ha una carriera di grande spessore e una versatilità artistica evidente, iniziata nel punk californiano e poi sfociata nei The Long Ryders, band seminale del movimento alternative country degli anni ’80, su cui hanno poi fatto riferimento in seguito band come Wilco e Son Volt. Unendo elementi di punk, folk californiano, psichedelia ed elementi del british rock dei Beatles, i Long Ryders hanno visto momenti di gloria importanti nei primi anni ’80, collaborando anche con l’ex Byrds Gene Clark nel loro cd “Native Sons”. Ai Long Ryders, Griffin ha alternato una carriera solista qualitativamente validissima e il progetto The Coal Porters, un ensemble bluegrass alternativo basato in Inghilterra.



06/04 Spazio MAVV H. 22:30

EVENTO FACEBOOK: https://goo.gl/NYp6sC