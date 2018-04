Allo Spazio Mavv arriva Tin Woodman

Venerdì 13 aprile appuntamento allo Spazio Mavv di Vittorio Veneto con il sexy-robot del pop bresciano: Tin Woodman, di Simone Ferrari dei Jules Not Jude, che insieme a Davide Chiari degli Alley si è inventato questo progetto elettronico in cui il terzo componente virtuale è proprio l’automa che dà il nome alla band (esiste davvero, è in scena e racchiude elettronicamente drum machines, basso, percussioni, effetti, cori e altri suoni), ispirato ovviamente al meraviglioso immaginario di un cult movie come «Il Mago di Oz».

E’ un’idea originale, che mescola profumi psichedelici e suoni di diversi sintetizzatori a ricordi dei Roxy Music e dei Talking Heads. Evento divertente e insolito, da non perdere.



In apertura Mir, power trio di matrice alternative rock nato nell'estate 2016 a Vittorio Veneto, influenzato dal percorso artistico musicale di ognuno di loro, sfocia nelle sonorità elettroniche dalla costante ricerca.



Ingresso libero.





Spazio MAVV

Via del Gelsolino 43

Vittorio Veneto (TV)

www.mavv.it // www.facebook.com/spazio.mavv/

Gallery