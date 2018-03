Allo Spazio Mavv il live dei Volcano Heat

In apertura Licantropy, il nuovo progetto di Tommaso Mantelli

Venerdì 2 marzo 2018 ore 22:30



Luca Pichetti, Silvano Zamarin e Andrea Vianello sono i Volcano Heat, rock’n’roll elettrico, diretto ed essenziale contaminato da radici dark wave e garage. Suonano da qualche anno un rock diretto, elettrizzante ed essenziale. Le loro sonorità spaziano dalle sonorità dark dei primi anni Ottanta, sfiorano il garage rock e vengono rivitalizzate dall’energia primaria del rock and roll. Hanno pubblicato due EP, And The Light Goes Out (2008) eSurrender / Live at Blocco A (2009), registrato live al Blocco A da Giulio Favero (Il Teatro degli Orrori) e Giovanni Ferliga (Aucan). Nel 2011esceil loro primo full length, Vive le Rock!, prodotto da Alex Marton (First Line) e distribuito da Go Down Records. Seguono nel 2013 la release del singolo Dead End Street (cover degli amatiKinks) e l’anno dopo la pubblicazione dell’EPB-Side Revenge(2014) opera dalle lievi sfumature elettroniche. Il 18 aprile 2017 è uscito il nuovo album, “Black Mood Swings, un’opera dalle distorsioni travolgenti, animata da un drumming potente e dal pulsare incessante del basso. I Volcano Heat cantano il disagio,l’amore , la voglia di scappare e il trionfo della consapevolezza individuale come antidoto alla dilagante omologazione planetaria, concetto ben espresso dal primo singolo dell’album The Way I Am. Su un impianto di grande impatto sonoro, Black Mood Swings è un urlo di speranza tra le pieghe dell’amara disillusione quotidiana, una dichiarazione d’amore per il rock e la sua viscerale carica sovversiva, ben distante da comode ideologie e trend musicali dalle gambe sempre troppo corte.

In apertura Licantropy, il nuovo progetto di Tommaso Mantelli.





Venerdì 02 marzo 2018 @ Spazio MAVV H. 22:30 INGRESSO LIBERO

EVENTO FACEBOOK: https://goo.gl/8fV6fV