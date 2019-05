Avete presente lo speed date classico? Sono degli incontri che avvengono in un tempo brevissimo tra due persone che cercano un partner.

Lo “Speed date con l’autore” funziona in modo analogo. Solo che a “sedurre” il potenziale interlocutore sarete voi!

CINQUE MINUTI A DISPOSIZIONE PER CONOSCERE IL VOSTRO AUTORE PREFERITO.

SABATO 1 GIUGNO DALLA LIBRERIA 'SAN LEONARDO' ALL'EDICOLA VITTORIA DI TREVISO PER UN 'VIAGGIO' TRA LA PAROLE.

L'EVENTO È DIVISO IN DUE PARTI:

- LIBRERIA UNIVERSITARIA "SAN LEONARDO" PIAZZA SANTA MARIA DEI BATTUTI, 16 TREVISO DALLE ORE 10:00:

- EDICOLA VITTORIA VIALE L. CADORNA, 19 TREVISO DALLE ORE 18:00

Per contatti:3478946625