Spettacoli di mistero: tre nuovi appuntamenti nel fine settimana

Spettacoli teatrali, serate di racconto, visite guidate, rievocazioni in costume, cene a tema, itinerari notturni e molto, molto di più. È “Veneto:Spettacoli di Mistero”, il festival che celebra le storie più occulte della regione e i territori in cui hanno avuto origine.

Eventi pensati per tutta la famiglia che accompagneranno i visitatori nei luoghi senza tempo del Veneto, alla scoperta del fascino nascosto delle antiche tradizioni. Un calendario di oltre 200 appuntamenti speciali che stupiranno grandi e piccini. Questi prossimi appuntamenti nella provincia di Treviso: venerdì 15 e sabato 16 novembre in centro storico a Treviso: Chi viveva in quella casa? - itinerari guidati e caccia al tesoro per bambini. Domenica 17 novembre, al Teatro Auditorium di Sarmede: Shezan: magie e misteri di un genio dell'impossibile, rappresentazione teatrale con magie per bambini. Tanti eventi che si preannunciano divertenti ed accattivanti in cui il pubblico potrà divenire protagonista semplicemente scattando una foto: tutte le immagini realizzate nelle varie tappe del programma potranno infatti partecipare al concorso “Scatta l'ora del mistero”, giunto all’ottava edizione. Storie, racconti e location diverranno così ricordi indelebili della nuova edizione dell'evento che vivrà anche sui canali social, grazie all'hashtag #spettacolimistero