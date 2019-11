Spettacoli di mistero: nel weekend torna l'appuntamento con il brivido

Prosegue con un calendario “da brividi” “Spettacoli di Mistero”, la rassegna organizzata da Unpli e Regione Veneto che, grazie alla direzione artistica di Alberto Toso Fei e all’impegno di centinaia di volontari, mette in mostra le storie più significative della tradizione veneta. Qui di seguito i prossimi appuntamenti:

Sabato 9 novembre, in centro a Treviso: Per le vie del Mistero - itinerari guidati;

Sabato 9 novembre, a Badoere in Piazza La Rotonda: I misteri del Sile: Phada Murgania - Performance itinerante notturna

Sabato 9 novembre, in centro a Follina: Scheletri nell’armadio - Itinerari guidati, rappresentazione

Sabato 9 novembre, in centro a Conegliano: Conegliano misteriosa - itinerari guidati

Domenica 10 novembre, ad Asolo: Asolo Mistica - itinerari guidati

Domenica 10 novembre, a Portobuffolè in Sala Fontego: Il mistero della Portobuffolè sotterranea - conferenza, visita guidata, prodotti tipici e degustazione. Storie, leggende, tradizioni che fanno parte del territorio e della cultura locale, che rivivono grazie alla manifestazione che rende protagonista anche il pubblico.

Tutte le foto realizzate nelle varie tappe del programma potranno infatti partecipare al concorso “Scatta l'ora del mistero”, giunto all’8^ edizione. Storie, racconti e location diverranno così ricordi indelebili della nuova edizione dell'evento che vivrà anche sui canali social, grazie all'hashtag #spettacolimistero.