Spettacoli di mistero: ultimi brividi nel fine settimana

Ultima settimana con gli appuntamenti di “Spettacoli di Mistero”, l’evento che dà forma agli enigmi e alle leggende regionali. In Veneto, da sempre, la fantasia ha dato forma a leggende e racconti oscuri, di cui cavalieri e dame, streghe e folletti, diavoli e santi sono i protagonisti. Storie fantastiche, enigmi e vicende tenebrose, tramandate di generazione in generazione che sono divenute un patrimonio culturale da tutelare e valorizzare. Da questo è nata la rassegna “Spettacoli di Mistero”, organizzata da Unpli e Regione Veneto che, grazie alla direzione artistica di Alberto Toso Fei e all’impegno di centinaia di volontari, mette in mostra le storie più significative della tradizione veneta.

Un festival unico nel suo genere che si accinge a calare il sipario su un’altra edizione da record. Questi gli ultimi appuntamenti a Treviso:

Venerdì 29 novembre, Asolo in centro storico: Le leggende del bosco. Messa in scena notturna itinerante.

Sabato 30 novembre, Treviso, in centro storico: Per le vie del Mistero. Itinerari guidati.

Storie, leggende, tradizioni che fanno parte del territorio e della cultura locale, che rivivono grazie alla manifestazione che rende protagonista anche il pubblico. Tutte le foto realizzate nelle varie tappe del programma potranno infatti partecipare al concorso “Scatta l'ora del mistero”, giunto all’8^ edizione. Storie, racconti e location diverranno così ricordi indelebili della nuova edizione dell'evento che vivrà anche sui canali social, grazie all'hashtag #spettacolimistero