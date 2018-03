Spettacolo "L'ammmore" con Giovanni Betto e Paolo Perin

Gli Assessorati alle Pari Opportunità ed alla Cultura e la Biblioteca del Comune di San Fior, con il sostegno dello Sportello Donna di San Fior, organizzano, per la Giornata Internazionale della Donna, lo spettacolo



L'Ammmore. Perché l'ammmore è una cosa mmm...eticolosa



Reading recitato in forma scenica con Giovanni Betto e Paolo Perin.

Uno spettacolo a tutto tondo sull’amore, coniugato in tutte le sue forme: quello romantico, quello carnale, quello ingenuo, quello peccaminoso, quello virtuale, insomma… l’amore!



Dalle pagine di grandi autori, alla scoperta del sentimento che è tutta la nostra vita. Dai racconti di Stefano Benni, Luigi Meneghello, O. Henry, Guido Catalano e altri.



Con la musica e le canzoni scritte, composte e interpretate (rigorosamente in tema di Ammmore…) dalla voce e dalla chitarra di Paolo Perin.



Tutta la cittadinanza è invitata

Ingresso libero



Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/335728830265833/?notif_t=plan_user_associated¬if_id=1518620793628362



Distribuzione/Organizzazione:

LUISA TREVISI

347/8217393 - trevisi.luisa@gmail.com

http://luisatrevisi.altervista.org/