Spettacolo “Caccia grossa tra i libri”: il teatro de Gli Alcuni continua su Facebook

Domenica 29 marzo a partire dalle ore 17 sulla pagina Facebook del Teatro Sant'Anna i bambini e le famiglie potranno divertirsi insieme assistendo alla proiezione integrale dello spettacolo “Caccia grossa tra i libri”, della compagnia teatrale Gli Alcuni, in un grande “teatro virtuale” che unisce tutte le regioni d’Italia. Sul palco i personaggi del Capi (Sergio Manfio, che firma anche la regia) e dell’Assistente (Francesco Manfio), circondati da tanti personaggi che vedremo proiettati su grande schermo grazie a contributi in animazione realizzati da Gruppo Alcuni, ma anche sotto forma di colorati pupazzi in gommapiuma.

Lo spettacolo è una curiosa caccia al tesoro al termine della quale il pubblico risolverà il “Mistero della Biblioteca” e gli enigmi nascosti nei libri. I classici della letteratura per l’infanzia verranno proposti sul palcoscenico in modo inedito e coinvolgente. I libri presi in esame sono classici come: Don Chisciotte, Alice nel paese delle meraviglie, I viaggi di Gulliver, Il racconto di Natale. Ogni libro sarà presentato da un breve cartone animato che ne illustrerà il contenuto, creando nei bambini la voglia di saperne di più. Un libro… ops, uno spettacolo da non perdere! Nei giorni del #IoRestoACasa uno spettacolo che invita i ragazzi a leggere e a vivere avventure in mondi fantastici, comodamente seduti sul divano di casa.

COSA RACCONTA LO SPETTACOLO:

La “caccia grossa” a cui fa riferimento il titolo dello spettacolo è una singolare caccia al tesoro che coinvolgerà i giovani spettatori in modo attivo – anzi, si potrebbe dire interattivo – nella soluzione di alcuni enigmi nascosti nei libri. Lo spettacolo rappresenta uno stimolante intreccio tra teatro e letteratura per bambini. Sappiamo che l’avvento delle nuove tecnologie sta portando a una lenta ma inesorabile riduzione del tempo che i bambini impiegano nella lettura. Con questo allestimento si vuole stimolare la curiosità e l’interesse nei confronti dei libri rivolti ai più giovani. Il pretesto è fantasioso e fortemente coinvolgente: una curiosa caccia al tesoro dove il pubblico deve decifrare degli enigmi attraverso la soluzione dei misteri che si trovano proprio all’interno delle pagine dei libri.

Le risposte alle domande che verranno poste durante lo spettacolo non necessitano di alcuna conoscenza preliminare, basta solo saper ascoltare le parole dei due attori e usare la propria intuizione. I libri presi in esame sono classici come: Don Chisciotte, Alice nel paese delle meraviglie, I viaggi di Gulliver, Il racconto di Natale. Ogni libro sarà presentato da un breve cartone animato che ne illustrerà il contenuto, creando nei bambini la voglia di saperne di più. Durante questa presentazione, verrà posto l’interrogativo che permetterà, una volta risolto, di avvicinarsi alla soluzione del “Mistero del libro dalle pagine bianche”.