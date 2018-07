Spettacolo teatrale "Caffè Shakespeare"



Autore: Edoardo Fainello

Regia: Edoardo Fainello

Assistente alla regia: Federica Girardello

Costumi: Sartoria dell’Accademia Da Ponte

Interpreti: Edoardo Fainello, Marta Gasparini, Francesca Zava, Giulia Donnola, Mirko Bottega, Ludovico Girardello, Filippo Masocco.



Lo spettacolo

Una compagnia di attori e una sfida impossibile: rappresentare 5 opere di William Shakespeare in meno di 50 minuti. Attraversando un mare di difficoltà in una lotta serrata contro il tempo, con l’aiuto del pubblico riusciranno a portare a termine l’impresa, generando una catena infinita di situazioni comiche e paradossali. Un frenetico viaggio attraverso alcune delle opere più famose del più grande autore teatrale di tutti i tempi, che mette in risalto la potenza della sua geniale drammaturgia da un punto di vista inedito, per non dimenticare mai che anche la più grande tragedia nasconde in fondo un lato tremendamente comico.



Ingresso gratuito con offerta libera.