Spettacolo "Caro Marcello, caro Federico" @Teatro Busan

Venerdì 25 gennaio alle ore 21.00 al Teatro Busan di Mogliano Veneto la Stagione di Prosa 2018-2019 prosegue con "Caro Marcello, Caro Federico", una produzione del Teatro Busan scritta e diretta da Giuseppe Emiliani e interpretata da Antonio Salines ed Edoardo Siravo, dedicata alla memoria di due protagonisti indimenticati della storia del cinema italiano, Marcello Mastroianni e Federico Fellini. Un dialogo-confessione tra due grandi artisti, usciti di scena. Due storie indissolubilmente legate da profonda stima e amicizia. Due umanissimi autoritratti: un doveroso omaggio a due splendide creature.

“Fra noi c’è un’amicizia vera basata su una totale reciproca sfiducia. È un vivere insieme, un trovarsi, un partecipare agli stessi scherzi, agli stessi imbrogli, alle stesse bugie”. Lo raccontava così, Federico Fellini, uno dei legami più belli e fecondi del cinema italiano. Un binomio che ha incantato per decenni e ancora incanta chi si avvicina a quella terra di fantasia che era il cinema di quegli anni.

Il sipario si apre e Mastroianni e Fellini sono sulla luna, guardano verso la terra e ricordano con delicata e appassionata nostalgia un che tempo che non c’è più. Fellini, fra divagazioni estrose e vagabondaggi della memoria, ricorda la sua infanzia, gli episodi drammatici e bizzarri della sua vita, gli incontri che sembravano insignificanti e furono memorabili. Ma soprattutto, racconta come si offriva alla sua immaginazione l’idea di un film. Mastroianni con stoico umorismo, pudica ironia e reticente tenerezza, ricorda la sua vita d’arte e la sua vita d’attore. E lo fa con il suo stile inconfondibile fatto di profonda e toccante semplicità. Su quelle quattro note di Nino Rota che “hanno il potere di strangolarti di emozione” Antonio Salines porta sulla scena l’intimismo ironico di Fellini, il suo sguardo disincantato e attento sulla realtà, mentre Edoardo Siravo interpreta la bonomia di Mastroianni, quella sua leggerezza che non era mai vacuità, ma sereno distacco dalle cose.

Alla musica e alle parole fanno da commento visivo vari spezzoni di film di Fellini (in particolare 8 ½, La dolce vita, Ginger e Frede il girato dell’eterno progetto Il viaggio di Mastorna) e varie immagini di un’Italia che ormai appartiene al passato eppure ancora viva nell’immaginario collettivo.

